Подозреваемой в убийстве брата лидера КНДР заплатили $90

Индонезийка думала, что участвует в розыгрыше, за который ей заплатили в местной валюте около 90 долларов

Задержанной по подозрению в причастности к убийству брата Ким Чен Ын Ким Чен Нама гражданке Индонезии заплатили 400 малайзийских ринггитов. Об этом сообщает Reuters.



Это примерно $90. Индонезийка верила, что участвует в розыгрыше.



"Она только сказала в общем, что кто-то попросил ее это сделать. Она сказала, ей дали какое-то масло, как детское", - сказал представитель Индонезии после разговора с задержанной.



Против нее пока не выдвинули обвнинения.



Представители Вьетнама также встречались со второй задержанной, но отказались от комментариев.

Химическое вещество, которое использовали для убийства Ким Чен Нама, идентифицировали как нервно-паралитический газ.



13 февраля старший брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.