Подозреваемой в убийстве брата лидера КНДР заплатили $90
Задержанной по подозрению в причастности к убийству брата Ким Чен Ын Ким Чен Нама гражданке Индонезии заплатили 400 малайзийских ринггитов. Об этом сообщает Reuters.
Это примерно $90. Индонезийка верила, что участвует в розыгрыше.
"Она только сказала в общем, что кто-то попросил ее это сделать. Она сказала, ей дали какое-то масло, как детское", - сказал представитель Индонезии после разговора с задержанной.
Против нее пока не выдвинули обвнинения.
Представители Вьетнама также встречались со второй задержанной, но отказались от комментариев.
Химическое вещество, которое использовали для убийства Ким Чен Нама, идентифицировали как нервно-паралитический газ.
13 февраля старший брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.
Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.
Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.
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