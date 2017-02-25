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Подозреваемой в убийстве брата лидера КНДР заплатили $90

25.02.2017 15:04
Индонезийка думала, что участвует в розыгрыше, за который ей заплатили в местной валюте около 90 долларов
Подозреваемой в убийстве брата лидера КНДР заплатили $90
Фото: EPA

Задержанной по подозрению в причастности к убийству брата Ким Чен Ын Ким Чен Нама гражданке Индонезии заплатили 400 малайзийских ринггитов. Об этом сообщает Reuters.

Это примерно $90. Индонезийка верила, что участвует в розыгрыше. 

"Она только сказала в общем, что кто-то попросил ее это сделать. Она сказала, ей дали какое-то масло, как детское", - сказал представитель Индонезии после разговора с задержанной. 

Против нее пока не выдвинули обвнинения. 

Представители Вьетнама также встречались со второй задержанной, но отказались от комментариев. 

Химическое вещество, которое использовали для убийства Ким Чен Нама, идентифицировали как нервно-паралитический газ. 

13 февраля старший брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура. 

Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери. 

Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны. 

Читайте также: За смертью брата Ким Чен Ына стоит Северная Корея - Reuters

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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