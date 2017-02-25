Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении боев

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в наступлении в Нагорном Карабахе и сообщают о потерях у противника

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе, большая часть которого де-факто находится под контролем Армении.

Как сообщает Trend, Минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в отправке диверсионно-разведывательной группы в направлении сел Талыш и Гюлюстан. Азербайджанские военные утверждают, что вынудили отступить противника. Также была уничтожена долговременная огневая точка вооруженных сил Армении, из которой якобы был открыт огонь по позициям армии Азербайджана, и беспилотник, пытавшийся осуществить полет над позициями ВС Азербайджана в направлении села Талыш.

В Министерстве обороны Армении сообщили, что в результате наступления на Нагорный Карабах азербайджанские военные понесли потери, а азербайджанские власти распространяют дезинформацию о "нападении" со стороны Армении. "Армянская сторона поддерживает режим прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от действий, направленных на дальнейшее ухудшение ситуации", - говорится в сообщении.

20 февраля непризнанная Нагорно-Карабахская республика провела "референдум" о смене названия на республику Арцах. В МИД Украины заявили, что Украина не признает так называемый "конституционный референдум" на территории Нагорного Карабаха и считает его нелегитимным.

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) находится на территории Азербайджана. В 1991 году в регионе был проведен "референдум" о провозглашении независимости, результаты которого в мире признаны не были.

После "референдума" между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, поддерживаемым Арменией, произошел вооруженный конфликт. В 1994 году после шести лет военных действий был подписан Бишкекский протокол, на основании которого Азербайджан, Армения и НКР договорились о прекращении огня.

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