Олланд призвал Трампа не разжигать недоверие к Франции
25.02.2017 17:56
Олланд призвал Трампа не разжигать недоверие к Франции, после того как президент США заявил, что "Париж больше не является Парижем" после терактов
Франсуа Олланд (фото - ЕРА)
Президент Франции Франсуа Олланд призвал своего американского коллегу Дональда Трампа не разжигать недоверие к Франции. Так он прокомментировал заявление президента США о том, что после атак джихадистов в 2015 году "Париж больше не является Парижем", сообщает Reuters.
"Существует терроризм, и мы должны бороться с ним вместе. Я думаю, что это не хорошо - показывать наименьшее недоверие к союзной стране. Я бы не хотел так делать с Соединенными Штатами, и я призываю президента США не делать так с Францией", - сказал Олланд.
Французский президент также намекнул на проблемы, которые вызывает свободное ношение оружия в США. "Я не буду делать сравнения, но здесь люди не имеют доступа к оружию. Здесь у нас нет людей с оружием, которые открывают огонь по толпе просто для удовольствия", - отметил Олланд.
В пятницу, выступая на Конференции консервативного политического действия Трамп заявил, что его друг "Джим" больше не хочет ехать с семьей в Париж из-за атак джихадистов.
Ранее соратник канцлера Германии Ангелы Меркель, председатель фракции Христианско-демократического союза Фолькер Каудер заявил, что ЕС должен твердо ответить администрации США на ее торговую политику и угрозы президента Дональда Трампа оградить американскую экономику от иностранных конкурентов.
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