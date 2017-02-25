Олланд призвал Трампа не разжигать недоверие к Франции

"Существует терроризм, и мы должны бороться с ним вместе. Я думаю, что это не хорошо - показывать наименьшее недоверие к союзной стране. Я бы не хотел так делать с Соединенными Штатами, и я призываю президента США не делать так с Францией", - сказал Олланд.





Французский президент также намекнул на проблемы, которые вызывает свободное ношение оружия в США. "Я не буду делать сравнения, но здесь люди не имеют доступа к оружию. Здесь у нас нет людей с оружием, которые открывают огонь по толпе просто для удовольствия", - отметил Олланд.





В пятницу, выступая на Конференции консервативного политического действия Трамп заявил, что его друг "Джим" больше не хочет ехать с семьей в Париж из-за атак джихадистов.





Ранее соратник канцлера Германии Ангелы Меркель , председатель фракции Христианско-демократического союза Фолькер Каудер заявил , что ЕС должен твердо ответить администрации США на ее торговую политику и угрозы президента Дональда Трампа оградить американскую экономику от иностранных конкурентов.





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