Под Мосулом погибла журналистка, которая разрушала стереотипы
Курдская журналистка Шифа Гарди, освещавшая операцию по освобождению иракского города Мосула от боевиков Исламского государства, погибла в результате подрыва заложенной у дороги бомбы. Об этом сообщает ВВС.
Ей было 30 лет.
"Иракский курдский телеканал Рудав, для которого она работала, назвал Гарди мужественной журналистской, разрушавшей стереотипы в профессии, в которой традиционно доминируют мужчины", - отмечает издание.
Правительство иракского Курдистана выпустило специальное заявление, в котором говорится, что Шифа Гарди служила образцом для подражания для молодых курдских женщин.
23 февраля сообщалось, что подразделения спецназначения Ирака завладели аэропортом Мосула и военной базой рядом с ним, выбив оттуда террористов Исламского государства.
20 февраля 2017 года сообщалось, что правительственные силы Ирака вместе с ополчением из местных племен возобновили операцию по освобождению Мосула - крупнейшего оплота боевиков террористической организации Исламское государство в Ираке.
Об освобождении восточной части Мосула сообщали еще в конце января 2017 года.
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