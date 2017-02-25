Под Мосулом погибла журналистка, которая разрушала стереотипы

Курдской журналистке Шифе Гарди было 30 лет

Курдская журналистка Шифа Гарди, освещавшая операцию по освобождению иракского города Мосула от боевиков Исламского государства, погибла в результате подрыва заложенной у дороги бомбы. Об этом сообщает ВВС.

Ей было 30 лет.

"Иракский курдский телеканал Рудав, для которого она работала, назвал Гарди мужественной журналистской, разрушавшей стереотипы в профессии, в которой традиционно доминируют мужчины", - отмечает издание.

Правительство иракского Курдистана выпустило специальное заявление, в котором говорится, что Шифа Гарди служила образцом для подражания для молодых курдских женщин.

23 февраля сообщалось, что подразделения спецназначения Ирака завладели аэропортом Мосула и военной базой рядом с ним, выбив оттуда террористов Исламского государства.

20 февраля 2017 года сообщалось, что правительственные силы Ирака вместе с ополчением из местных племен возобновили операцию по освобождению Мосула - крупнейшего оплота боевиков террористической организации Исламское государство в Ираке.

Об освобождении восточной части Мосула сообщали еще в конце января 2017 года.

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