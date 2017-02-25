В Германии вооруженный мужчина совершил наезд на пешеходов
25.02.2017 19:51
В Гейдельберге мужчина совершил наезд на пешеходов и был ранен полицией при попытке бегства. В полиции заявили, что пока речь о теракте не идет
Фото: ЕРА
Три человек получили ранения в немецком городе Гейдельберге после того, как находящийся за рулем автомобиля мужчина наехал на них в пешеходной зоне. Об этом сообщает ВВС.
Нападавший, предположительно вооруженный ножом, был ранен полицией после бегства с места происшествия.
В полиции заявили, что мотивы мужчины не ясны, он действовал в одиночку и пока речь о теракте не идет.
19 декабря грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, в том числе один украинец, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.
Предполагаемый исполнитель теракта тунисец Анис Амри застрелен правоохранителями в Италии.
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