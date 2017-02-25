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Вице-президент Болгарии призвала к отмене санкций против РФ

25.02.2017 23:33
Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала постепенно отменять санкции ЕС против России
Вице-президент Болгарии призвала к отмене санкций против РФ
Илияна Йотова (фото - eesc.europa.eu)
Вице-президент Болгарии Илияна Йотова в ходе интервью студии "Събуди се" призвала к постепенной отмене санкций против России. Об этом сообщает Nova

"Мы должны постепенно двигаться в направлении отмены санкций против России", - отметила Йотова, которая представляет Болгарскую социалистическую партию, традиционно выступающую за сотрудничество с Кремлем.

По мнению Йотовой, отмены санкций против России хотят не только в Болгарии, но также политики в Германии и Франции.
Она напомнила, как во французском парламенте была принята резолюция в поддержку отмены санкций.

В ноябре новоизбранный президент Болгарии Румен Радев заявил, что будет работать с правительством над отменой санкций против РФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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