Вице-президент Болгарии призвала к отмене санкций против РФ

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала постепенно отменять санкции ЕС против России





"Мы должны постепенно двигаться в направлении отмены санкций против России", - отметила Йотова, которая представляет Болгарскую социалистическую партию, традиционно выступающую за сотрудничество с Кремлем.





По мнению Йотовой, отмены санкций против России хотят не только в Болгарии, но также политики в Германии и Франции.

Она напомнила, как во французском парламенте была принята резолюция в поддержку отмены санкций.





В ноябре новоизбранный президент Болгарии Румен Радев заявил , что будет работать с правительством над отменой санкций против РФ.





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