Вице-президент Болгарии призвала к отмене санкций против РФ
25.02.2017 23:33
Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала постепенно отменять санкции ЕС против России
Илияна Йотова (фото - eesc.europa.eu)
Вице-президент Болгарии Илияна Йотова в ходе интервью студии "Събуди се" призвала к постепенной отмене санкций против России. Об этом сообщает Nova.
"Мы должны постепенно двигаться в направлении отмены санкций против России", - отметила Йотова, которая представляет Болгарскую социалистическую партию, традиционно выступающую за сотрудничество с Кремлем.
По мнению Йотовой, отмены санкций против России хотят не только в Болгарии, но также политики в Германии и Франции.
Она напомнила, как во французском парламенте была принята резолюция в поддержку отмены санкций.
В ноябре новоизбранный президент Болгарии Румен Радев заявил, что будет работать с правительством над отменой санкций против РФ.
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