Врачи подтвердили смерть брата Ким Чен Ына от сильнейшего яда
Власти Малайзии подтвердили, что Ким Чон Нам, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был отравлен сильнейшим ядом, передает Би-би-си.
Химическая экспертиза подтвердила результаты вскрытия, заявил министр здравоохранения Малайзии Субраманьям Сатасивам. По его словам "очень серьезный паралич", приведший к скоропостижной смерти Ким Чон Нама, мог вызвать именно нервно-паралитический токсин VX.
VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.
Власти Малайзии объявили о завершении проверки терминала аэропорта, где произошло нападение. Специалисты не нашли там следов ядовитых веществ. Полиция объявила аэропорт "безопасной зоной". Впрочем, и до этого здание аэропорта работало в штатном режиме. Жалоб от пассажиров не поступало.
Не пострадали от контакта с токсином и обе предполагаемые исполнительницы преступления. Одна из них, гражданка Индонезии Сити Айсия ранее заявила, что думала, будто участвует в розыгрыше. За то, чтобы брызнуть в лицо Ким Чон Наму неизвестной жидкостью (якобы детским маслом) ей заплатили 90 долларов.
Брат северокорейского лидера скончался на прошлой неделе, вскоре после того как в аэропорту Куала-Лумпура ему набросили на голову платок, пропитанный ядовитым веществом.
Двух предполагаемых исполнительниц убийства, женщин с паспортами Индонезии и Вьетнама, следователи задержали сразу. В полиции сообщили также о задержании гражданина Малайзии и 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль.
Среди подозреваемых также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР.
Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию.
Власти Малайзии не утверждают, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.
КНДР сначала выразила возмущение тем, что тело погибшего не выдали ее посольству в Малайзии. Позже данные о насильственной смерти Ким Чон Нама и о причастности Северной Кореи к его гибели были подвергнуты в заявлении официального Пхеньяна резкой критике и названы "дикими слухами".
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Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.
Ким Чон Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.
Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.
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