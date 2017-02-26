В Киргизстане задержан лидер парламентской оппозиции
Лидер оппозиционной фракции Ата Мекен парламента Киргизстана Омурбек Текебаев задержан киргизскими спецслужбами в бишкекском аэропорту Манас, передает Би-би-си.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), Текебаев задержан на 48 часов и содержится в изоляторе временного содержания. Сторонники Текебаева намерены в воскресенье провести акцию у здания ГКНБ с требованием освободить политика.
По сообщению киргизских СМИ, у здания аэропорта однопартийцы Текебаева пытались воспрепятствовать его задержанию, несколько человек были задержаны.
Накануне, 25 февраля генпрокуратура Киргизстана возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество".
Дело возбуждено по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского, владельца ряда телекоммуникационных компаний. Он утверждает, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства Киргизстана, получил от него миллион долларов в обмен на допуск к управлению крупнейшим киргизским сотовым оператором Мегаком.
"Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте", - заявила пресс-служба генпрокуратуры Киргизстана.
Текебаев, который в момент возбуждения против него уголовного дела находился в Вене на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в интервью местным СМИ отверг обвинения в получении миллиона долларов от российского бизнесмена.
По мнению парламентария, его преследуют за то, что он оппонировал президенту Киргизстана Алмазбеку Атамбаеву по проведенной в конце 2016 года конституционной реформе.
Ранее киргизские власти возбудили уголовные дела в отношении еще двух членов партии Ата-Мекен: бывшего министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.
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