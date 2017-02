Трамп отказался от традиционного ужина репортеров Белого дома

Президент США Дональд Трамп отказался от участия в ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп сделал это объявление на фоне очередного конфликта президента и его администрации с прессой, передает Би-би-си.

"Я не буду присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Пожалуйста, передайте всем всего хорошего и проведите отличный вечер!", - написал президент США в своем личном аккаунте в Twitter.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!