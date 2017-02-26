Трамп отказался от традиционного ужина репортеров Белого дома

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Джефф Мэйсон заявил, что ужин состоится вне зависимости от того, будет там президент США или нет

Президент США Дональд Трамп отказался от участия в ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп сделал это объявление на фоне очередного конфликта президента и его администрации с прессой, передает Би-би-си.

"Я не буду присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Пожалуйста, передайте всем всего хорошего и проведите отличный вечер!", - написал президент США в своем личном аккаунте в Twitter.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.

Трамп никак не объяснил, почему его не будет на мероприятии. Оно состоится 29 апреля 2017 года. Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Джефф Мэйсон заявил, что ужин состоится вне зависимости от того, будет там президент или нет.

Ужин - традиционный ежегодный прием, проводящийся с 1920 года. На нем присутствуют журналисты, входящие в ассоциацию, ведущие политики США и знаменитости. Ужин традиционно сопровождается благотворительными мероприятиями. Собранные средства идут на поддержку журналистов: из них оплачиваются стипендии и формируются призовые фонды журналистских премий.

В последние годы традицией ужина стало выступление известных комиков, которые иронизируют над первыми лицами США, находящимися в зале, включая президента.

Выступление главы государства на приеме также обычно выдержано в шутливом тоне (и по отношению к себе, и по отношению к прессе). Иногда президенты даже показывают заранее подготовленные номера с участием комиков. В частности, так делали предыдущий президент США Барака Обама и его предшественник Дордж Буш-младший.

Сообщение Трампа об отказе от участия в ужине появилось на фоне его очередного конфликта с прессой. Сначала сам Трамп в пятницу в очередной раз обрушился на СМИ, сказав, что "фейковые новости - это враг народа".

А затем журналистам ряда ведущих американских СМИ, а также Би-би-си запретили присутствовать на пятничном брифинге пресс-секретаря Белого дома. Пресса отреагировала на этот шаг резкой критикой администрации президента США.

Последний раз действующий президент США отказывался от участия в ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в 1981 году. Рональд Рейган тогда восстанавливался после совершенного на него покушения.

24 февраля журналистам ряда американских и мировых средств массовой информации отказали во входе на официальный брифинг для прессы в Белом доме. Кроме CNN, в присутствии на брифинге отказались журналистам таких СМИ, как The New York Times, Politico, BuzzFeed, Daily Mail, BBC, The Hill, Los Angeles Times и New York Daily News.

Журналисты агентства The Associated Press и издания Time со своей стороны в знак протеста бойкотировали мероприятие.

В то же время на брифинг допустили репортеров телеканалов NBC, ABC, CBS и Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал "лживые" СМИ, недостаточно освещавшие его предвыборную кампанию и деятельность после выборов. 18 февраля Трамп назвал американские СМИ "врагами народа".

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