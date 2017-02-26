В Швеции горел крупнейший приют для беженцев: есть пострадавшие

По данным полиции, в результате пожара в крупнейшем шведском приюте для беженцев в городе Веннерсборг пострадали около 15-20 человек

В воскресенье, 26 февраля, в городе Веннерсборг на западе Швеции произошел пожар в крупнейшем приюте для беженцев в стране Как сообщает Göteborgs posten, пострадали около 20 человек.

Пожар произошел рано утром, жильцы приюта в панике начали покидать здание. По данным на май 2016 года, в приюте проживали около 1,2 тыс мигрантов.

"О возгорании сообщили сегодня, около 04:25. Пожар начался на третьем этаже здания, некоторые жильцы центра получили незначительные травмы", - рассказали в полиции региона.

Кроме аварийно-спасательных служб и полиции, на месте происшествия работали несколько машин скорой помощи.

В полиции отметили, что по предварительным данным, около 10-20 человек пострадали несерьезно и получили экстренную помощь на месте, двух людей забрала скорая.

По последней информации, в результате пожара незначительные травмы получили около 20 человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.