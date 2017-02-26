Мэр Парижа высмеяла слова Трампа о столице Франции

Дональд Трамп рассказал о своем друге, который раньше часто посещал столицу Франции, но перестал туда ездить, поскольку "Париж перестал быть Парижем"

Мэр Парижа Анн Идальго иронично отреагировала на негативные замечания президента США Дональда Трампа о французской столице, прибегнув для этого к диснеевской символике, передает Би-би-си.

Она разместила в Twitter свое фото в обнимку с Микки и Минни Маус, что должно символизировать, по ее словам, динамизм и дух открытости, присущие городу.

Ранее, выступая на консервативной конференции в США, президент Трамп рассказал о своем приятеле, который, по его словам, раньше часто посещал французскую столицу, но перестал туда ездить, потому что "Париж перестал быть Парижем".

Трамп также подверг критике меры, принимаемые европейскими странами в борьбе с терроризмом, заявив, что американцы не могут позволить повторения у себя в стране нападений, подобных тем, которые происходили в Европе.

"Давайте посмотрим, что происходит с миром, и мы должны быть умнее… Мы не должны позволить такое у нас в стране", - сказал, в частности, Трамп.

С начала 2015 года в результате целого ряда террористических актов во Франции погибли более 230 человек, в том числе в ходе нападения в Париже в январе и ноябре прошлого года и в Ницце в июле прошлого года.

Во Франции уже в течение более года действует чрезвычайное положение.

Анн Идальго приурочила свой ответ на высказывания американского президента к началу празднования 25-летия со дня открытия парка Диснейленд в Париже.

À Donald et son ami Jim, depuis @LaTourEiffel nous célébrons l'attractivité de #Paris avec Mickey et Minnie. pic.twitter.com/unuRB1traY - Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 февраля 2017 г.

Она заявила, что число американцев, приезжающих в Париж, увеличилось в 2017 году на 30%.

Тем временем президент Франции Франсуа Олланд также не оставил без внимания выступление американского президента.

"Я не стал бы высказываться в подобном роде о дружественной стране, - сказал французский президент. - И я бы попросил американского президента не делать этого в отношении Франции".

Говоря о мерах контроля над личным оружием, действующим во Франции, президент Олланд сказал: "У нас люди не вооружены. Здесь нет людей, которым доставляет удовольствие стрелять в толпу просто с целью причинить страдания".

Парижское управление туризма в свою очередь опубликовало данные о том, что с января по ноябрь 2016 года в парижских гостиницах побывало 7 млн 357 тысяч иностранных туристов, что на 11,9% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

Среди приезжающих американцев этого сокращение было слегка меньшим - их число уменьшилось на 9,9%. В то же время отмечен рост число приезжих из других районов Франции - на 0,3%.

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