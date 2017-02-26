Австралия и Индонезия восстановили отношения в военной сфере
Австралия и Индонезия объявили о полном восстановлении своих отношений в сфере обороны - менее чем через два месяца после того как страны приостановили военное сотрудничество, передает Би-би-си.
Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл объявил об этом в ходе совместной пресс-конференции в Сиднее в присутствии президента Индонезии Джоко Видодо. Они также подтвердили ранее принятые обязательства по заключению соглашения о свободе торговле в этом году.
Кризис в отношениях в военной сфере между двумя государствами был вызван скандалом, возникшим, когда на австралийской военной базе в Перте были обнаружены материалы, высмеивающие индонезийскую армию и государственную идеологию "Панча Сила".
Президент Видодо, который впервые посещает Индонезию в качестве главы государства, заявил, что Индонезия заинтересована в отмене протекционистских барьеров в торговле, в том числе тарифов на такие экспортные товары, как бумага и пальмовое масло.
Ранее в феврале командующий индонезийскими вооруженными силами заявил, что Австралия принесла официальные извинения в связи с содержанием учебных материалов, обнаруженных на военной базе в Перте.
Индонезия заявила, что эти материалы содержали неэтичные положения, которые дискредитируют индонезийские вооруженные силы.
Военное сотрудничество между двумя странами включает совместную охрану границ и антитеррористическую деятельность.
Справка: "Панча Сила" - пять принципов, лежащих в основе индонезийской модели построения общества "справедливости и процветания":
вера в единого бога;
справедливая и цивилизованная гуманность;
единство страны;
демократия, направляемая разумной политикой консультаций и представительства;
осуществление социальной справедливости для всего народа Индонезии.
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