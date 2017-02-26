Турция построила 511 км бетонной стены на границе с Сирией

Турция строит на границе с Сирией бетонную стену в 30 см толщиной и высотой в 3 м, поверх стены протягивается колючая проволока высотой в 1 м

Турция наполовину завершила строительство бетонной стены на границе с Сирией. Уже возведено 511 км стены вдоль шести приграничных провинций Турции. Об этом сообщил глава Управления по развитию жилищного строительства Турции Эргюн Туран, передает агентство Анадолу.

"Стена толщиной в 30 см и высотой в 3 метра состоит из бетонных блоков по 7 тонн каждый. Причем поверх стены протягивается колючая проволока высотой в 1 метр", - пояснил Туран.

Как сообщается, в рамках работ в регионе возводятся модернизированные башни высотой восемь метров, оснащенные тяжелым оружием и автоматической системой сигнализации.

"Ежедневно на границе строится по 2,5-3 км стены, что в скором будущем позволит обезопасить земли Турции от потенциальных угроз с территории сопредельных государств", - отметил Туран.

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