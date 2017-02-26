В Турции задержаны еще 30 подозреваемых в связях с Гюленом

В целом было выдано 38 ордеров на аресты. Операция по задержанию продолжается

В Турции прошли задержания по меньшей мере 30 человек, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Операция по задержанию проводилась в 26 турецких провинциях.

Как сообщается, в целом было выдано 38 ордеров на аресты. Среди подозреваемых несколько заместителей начальников полиции и полицейские.

Операция по задержанию продолжается.

После неудачной попытки государственного переворота в прошлом году, турецкие власти задержали тысячи людей, в том числе журналистов, которых подозревают в поддержке Гюлена.

24 февраля власти Германии заявили, что за последние полгода они получили 136 запросов от турецких дипломатов о предоставлении политического убежища.

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