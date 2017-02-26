USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Турции задержаны еще 30 подозреваемых в связях с Гюленом

26.02.2017 21:07
В целом было выдано 38 ордеров на аресты. Операция по задержанию продолжается
В Турции задержаны еще 30 подозреваемых в связях с Гюленом
Фото: ЕРА

В Турции прошли задержания по меньшей мере 30 человек, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Операция по задержанию проводилась в 26 турецких провинциях.

Как сообщается, в целом было выдано 38 ордеров на аресты. Среди подозреваемых несколько заместителей начальников полиции и полицейские.

Операция по задержанию продолжается.

После неудачной попытки государственного переворота в прошлом году, турецкие власти задержали тысячи людей, в том числе журналистов, которых подозревают в поддержке Гюлена. 

24 февраля власти Германии заявили, что за последние полгода они получили 136 запросов от турецких дипломатов о предоставлении политического убежища.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 