В столице Дагестана устроили массовую бойню собак

После смерти девятилетней девочки, которую по одной из версий растерзали собаки, в городе начался массовый отлов и убийство животных

В столице Махачкале, столице Дагестана (РФ) местные жители устроили массовый отлов и убийство бездомных собак. Причиной стала смерть девятилетнего ребенка, тело которго было найдено на окраине города. По одной из версий, девочку растерзали собаки. Об этом говорится в репортаже Новой газеты.

"За несколько дней миллионный город превратился в бойню. Во дворах валяются окровавленные трупы, в подворотнях прячутся раненые животные, жители боятся выпускать своих собак на улицы. Мест для передержки раненых собак не хватает, а сведения о них по-прежнему поступают непрерывно. Убийцы животных продолжают свой страшный рейд", - пишет автор.

Однако причина смерти ребенка в Махачкале будет названа только после судебно-медицинской экспертизы, результаты которой будут готовы в марте.

В социальных сетях появились группы, в которых жителей призывали к убийству собак.

"Наша с вами главная задача - это обеспечение безопасности махачкалинцев и гостей столицы, и мы должны решить ее, направив на это максимальные усилия и применив любые доступные ресурсы", - заявил мэр города Муса Мусаев.

"Махачкалинцев возмущает, что убийцы собак считают себя получившими от властей добро на безнаказанный садизм и действуют с показной бравадой", - отмечает автор статьи.

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