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Сирийская армия отбила у исламистов новый город под Эль-Бабом

27.02.2017 01:27
Сирийская армия продвигается на северном западе страны и в районе Пальмиры
Сирийская армия отбила у исламистов новый город под Эль-Бабом
Фото: EPA

Армия Сирии при поддержке союзников отбила у террористов Исламского государства город Тадеф. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Город на юге от Эль-Баба отбили от исламистов в воскресенье, 26 февраля. 

За последние два дня сирийская армия значительно продвинулась. Отмечается, что такие шаги делают невозможным дальнейшее продвижение на юг повстанцев. 

23 февраля вооруженные силы Турции и отряды сирийской оппозиции в рамках операции "Щит Евфрата" установили контроль над городом Эль-Баб. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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