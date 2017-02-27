Сирийская армия отбила у исламистов новый город под Эль-Бабом

Сирийская армия продвигается на северном западе страны и в районе Пальмиры

Армия Сирии при поддержке союзников отбила у террористов Исламского государства город Тадеф. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Город на юге от Эль-Баба отбили от исламистов в воскресенье, 26 февраля.



За последние два дня сирийская армия значительно продвинулась. Отмечается, что такие шаги делают невозможным дальнейшее продвижение на юг повстанцев.

23 февраля вооруженные силы Турции и отряды сирийской оппозиции в рамках операции "Щит Евфрата" установили контроль над городом Эль-Баб.

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