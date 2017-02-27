Египет решил отсрочить увеличение стоимости въездной визы

Чиновники анонимно поясняют, что было много обращений от ведущих туроператоров и власти решили отсрочить повышение стоимости виз

Египет планирует повысить стоимость въездной визы для иностранцев с 1 июля. Об этом сообщили в министерстве туризма страны, сообщает AP.



Подробностей и объяснений ведомство не дает.



Власти анонимно говорят, что отреагировали на обращения от лидеров сектора туризма, которые предупредили, что увеличение стоимости сейчас может ударить по индустрии.

Повышение стоимости въездной визы в Египет до 60$ должно было произойти с 1 марта.



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