Египет решил отсрочить увеличение стоимости въездной визы
27.02.2017 02:28
Чиновники анонимно поясняют, что было много обращений от ведущих туроператоров и власти решили отсрочить повышение стоимости виз
Фото: EPA
Египет планирует повысить стоимость въездной визы для иностранцев с 1 июля. Об этом сообщили в министерстве туризма страны, сообщает AP.
Подробностей и объяснений ведомство не дает.
Власти анонимно говорят, что отреагировали на обращения от лидеров сектора туризма, которые предупредили, что увеличение стоимости сейчас может ударить по индустрии.
Повышение стоимости въездной визы в Египет до 60$ должно было произойти с 1 марта.
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