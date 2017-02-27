Макрон победит Ле Пен во втором туре выборов - опросы

Два последних опроса показывают, что независимый кандидат Макрон имеет больше шансов победить во втором туре президентских выборов во Франции

Независимый кандидат в президенты Франции Эммануель Макрон может обогнать лидера французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, как показывают два опроса. Об этом сообщает Reuters.



Опрос Odoxa/Dentsu-Consulting показал, что 39-летний Макрон получает 61%, а Ле Пен - 39%.



Второй опрос, проведенный Figaro/LCI, показывает, что независимый кандидат получил бы 58%, а лидер Национального фронта - 42%.



Согласно другим социологическим опросам, Ле Пен победит Макрона в первом туре, но проиграет во втором.

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