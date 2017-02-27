Макрон победит Ле Пен во втором туре выборов - опросы
Независимый кандидат в президенты Франции Эммануель Макрон может обогнать лидера французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, как показывают два опроса. Об этом сообщает Reuters.
Опрос Odoxa/Dentsu-Consulting показал, что 39-летний Макрон получает 61%, а Ле Пен - 39%.
Второй опрос, проведенный Figaro/LCI, показывает, что независимый кандидат получил бы 58%, а лидер Национального фронта - 42%.
Согласно другим социологическим опросам, Ле Пен победит Макрона в первом туре, но проиграет во втором.
Читайте также: Штаб Макрона: РФ вмешивается в предвыборную кампанию Франции
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Новости партнеров
- 101339
- 46428
- 31238
- 14369
- 13372