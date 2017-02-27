Кандидат в министры ВМС США отказался от должности - Пентагон

В Пентагоне предположили, что офицер в отставке и бизнесмен Билден отказался от должности из-за возможного конфликта бизнес-интересов

Филип Билден отказался от должности министра Военно-морских сил США. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает AFP.



Билден в прошлом был офицером военной разведки США, сейчас он бизнесмен и инвестор.

Мэттис отметил, что отказ может быть связанным с возможным конфликтом бизнес-интересов.



На должность Билдена предложил президент Дональд Трамп в конце января.

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