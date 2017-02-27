Кандидат в министры ВМС США отказался от должности - Пентагон
27.02.2017 04:57
В Пентагоне предположили, что офицер в отставке и бизнесмен Билден отказался от должности из-за возможного конфликта бизнес-интересов
Филип Байден (фото - breakingdefense.com)
Филип Билден отказался от должности министра Военно-морских сил США. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает AFP.
Билден в прошлом был офицером военной разведки США, сейчас он бизнесмен и инвестор.
Мэттис отметил, что отказ может быть связанным с возможным конфликтом бизнес-интересов.
На должность Билдена предложил президент Дональд Трамп в конце января.
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