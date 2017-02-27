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Кандидат в министры ВМС США отказался от должности - Пентагон

27.02.2017 04:57
В Пентагоне предположили, что офицер в отставке и бизнесмен Билден отказался от должности из-за возможного конфликта бизнес-интересов
Кандидат в министры ВМС США отказался от должности - Пентагон
Филип Байден (фото - breakingdefense.com)

Филип Билден отказался от должности министра Военно-морских сил США. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает AFP.

Билден в прошлом был офицером военной разведки США, сейчас он бизнесмен и инвестор. 

Мэттис отметил, что отказ может быть связанным с возможным конфликтом бизнес-интересов. 

На должность Билдена предложил президент Дональд Трамп в конце января. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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