В Бишкеке протест против задержания лидера оппозиционной партии
Сторонники задержанного в Киргизии в ночь на воскресение, 26 февраля, по подозрению в коррупции и мошенничестве лидера оппозиционной парламентской фракции Ата-Мекен (Родина) Омурбека Текебаева вышли с протестом. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Они намерены проводить бессрочную акцию, добиваясь освобождения депутата.
К зданию Госкомитета национальной безопасности вышли около 300 человек, по данным ГУВД Бишкека.
В митинге участвовала экс-президент Киргизии Роза Отунбаева, которая призвала представителей оппозиции объединиться и заявила "о недопустимости задержания Текебаева".
Митинг намерены продолжить сегодня, 27 февраля.
Текебаева задержали киргизские спецслужбы в бишкекском аэропорту Манас. 25 февраля генпрокуратура Киргизстана возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество".
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