В Бишкеке протест против задержания лидера оппозиционной партии

Около 300 человек вышли к Госкомитету национальной безопасности с протестом против задержания Омурбека Текебаева

Сторонники задержанного в Киргизии в ночь на воскресение, 26 февраля, по подозрению в коррупции и мошенничестве лидера оппозиционной парламентской фракции Ата-Мекен (Родина) Омурбека Текебаева вышли с протестом. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Они намерены проводить бессрочную акцию, добиваясь освобождения депутата.



К зданию Госкомитета национальной безопасности вышли около 300 человек, по данным ГУВД Бишкека.



В митинге участвовала экс-президент Киргизии Роза Отунбаева, которая призвала представителей оппозиции объединиться и заявила "о недопустимости задержания Текебаева".



Митинг намерены продолжить сегодня, 27 февраля.

Текебаева задержали киргизские спецслужбы в бишкекском аэропорту Манас. 25 февраля генпрокуратура Киргизстана возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество".



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