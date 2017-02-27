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В Бишкеке протест против задержания лидера оппозиционной партии

27.02.2017 05:29
Около 300 человек вышли к Госкомитету национальной безопасности с протестом против задержания Омурбека Текебаева
В Бишкеке протест против задержания лидера оппозиционной партии
Омурбек Текебаев (фото - EPA)

Сторонники задержанного в Киргизии в ночь на воскресение, 26 февраля, по подозрению в коррупции и мошенничестве лидера оппозиционной парламентской фракции Ата-Мекен (Родина) Омурбека Текебаева вышли с протестом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Они намерены проводить бессрочную акцию, добиваясь освобождения депутата.

К зданию Госкомитета национальной безопасности вышли около 300 человек, по данным ГУВД Бишкека.

В митинге участвовала экс-президент Киргизии Роза Отунбаева, которая призвала представителей оппозиции объединиться и заявила "о недопустимости задержания Текебаева". 

Митинг намерены продолжить сегодня, 27 февраля.

Текебаева задержали киргизские спецслужбы в бишкекском аэропорту Манас. 25 февраля генпрокуратура Киргизстана возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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