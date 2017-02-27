В Чили миллионы людей остались без питьевой воды из-за оползней

Сошедшие из-за сильных дождей оползни загрязнили реку недалеко от столицы страны Сантьяго. Это вынудило местные власти отключить водоснабжение

В Чили прекращена подача питьевой воды 4 млн человек после того, как вызванные мощными ливнями оползни загрязнили реку Майпо, ведущую в резервуар вблизи столицы страны Сантьяго. Об этом сообщает служба Би-би-си.



Местные власти обещают возобновить водоснабжение, когда уровень загрязнения воды в реке понизится.



Сейчас жители Сантьяго запасаются бутилированной водой. По приказу властей в столице закрыты рестораны и другие заведения. Также перенесено начало учебного процесса в школах.



По данным спасателей, в ряде горных районов Чили из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение и некоторые населенные пункты отрезаны от мира.



Как сообщил губернатор провинции Сантьяго Клаудио Ортега, прекращение водоснабжения коснулось почти полутора миллиона домов. "Мы еще не знаем, когда вновь начнутся поставки питьевой воды", - отметил он.

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Жертвами наводнений и оползней в этой южноамериканской стране стали не менее четырех человек.



До этого центральные регионы Чили страдали от засухи и лесных пожаров.

10 февраля 2017 года сообщалось, что на индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней, вызванных проливными дождями, погибли более 10 человек.



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