В Чили миллионы людей остались без питьевой воды из-за оползней
В Чили прекращена подача питьевой воды 4 млн человек после того, как вызванные мощными ливнями оползни загрязнили реку Майпо, ведущую в резервуар вблизи столицы страны Сантьяго. Об этом сообщает служба Би-би-си.
Местные власти обещают возобновить водоснабжение, когда уровень загрязнения воды в реке понизится.
Сейчас жители Сантьяго запасаются бутилированной водой. По приказу властей в столице закрыты рестораны и другие заведения. Также перенесено начало учебного процесса в школах.
По данным спасателей, в ряде горных районов Чили из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение и некоторые населенные пункты отрезаны от мира.
Как сообщил губернатор провинции Сантьяго Клаудио Ортега, прекращение водоснабжения коснулось почти полутора миллиона домов. "Мы еще не знаем, когда вновь начнутся поставки питьевой воды", - отметил он.
Читайте также: Оползень в Китае уничтожил отель: два человека погибли
Жертвами наводнений и оползней в этой южноамериканской стране стали не менее четырех человек.
До этого центральные регионы Чили страдали от засухи и лесных пожаров.
10 февраля 2017 года сообщалось, что на индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней, вызванных проливными дождями, погибли более 10 человек.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:09
-
10:04
-
08:55
-
08:35
-
08:58
Новости партнеров
- 102141
- 47211
- 33753
- 28603
- 17853