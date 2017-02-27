Иран в Персидском заливе испытал новые крылатые ракеты

Маневры иранского флота стали первыми во время каденции президента США Трампа, который неоднократно критиковал Тегеран за наращивание вооружений

В рамках двухдневных учений в Персидском заливе иранские военно-морские силы испытали последнюю модификацию крылатых ракет. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

"Во время маневров военно-морских сил Velayat 95 в южных водах страны была испытана последняя модификация крылатых ракет Nasr", - заявил министр обороны Ирана Хоссейн Дехган.

Глава Минообороны страны добавил, что запуск ракеты был успешным, и она поразила свою цель. Во время учений также испытана лазерно-управляемая ракета Dehlaviyeh.

Маневры иранского флота стали первыми при президенте США Дональде Трампе, который неоднократно критиковал Иран, а также ядерную сделку стран Запада с Тегераном.

4 февраля 2017 года Иран провел военные учения, чтобы проверить свои ракетные и радиолокационные системы. Это произошло на следующий день после того, как администрация президента США ввела санкции в отношении Тегерана за последние испытания баллистической ракеты.

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