Военные самолеты США и Франции шесть дней будут летать над РФ

Американский самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия

С 27 февраля по 4 марта в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В Минобороны РФ отметили, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

"Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - говорится в сообщении пресс-службы.

11 февраля сообщалось, что Россия приведет противовоздушную оборону в повышенную готовность из-за учений Вооруженных Сил Украины около оккупированного Крыма.

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