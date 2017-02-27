В ответ на ядерные испытания ЕС ужесточил санкции против КНДР

В Евросоюзе подчеркнули, что санкции введены в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН от 30 ноября 2016 года

Европейский Союз принял новые ограничительные меры против Северной Кореи. Санкции введены в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года, говорится на сайте Совета ЕС.

Они предполагают ограничения при покупке железа, угля и железной руды из Северной Кореи, а также запрет на покупку меди, никеля, серебра, цинка у КНДР. В Северную Корею запрещено экспортировать новые вертолеты и корабли. Ужесточение коснулись транспортного, а также в финансового сектора: северокорейским дипломатам и дипломатическим миссиям запрещено иметь более одного банковского счета в ЕС. Кроме того, наложены ограничения на использование недвижимости гражданами КНДР в Евросоюзе.

В ЕС уточнили, что санкции стали ответом на ядерные испытания, проводимые Северной Кореей, поэтому странам-членам ЕС предлагается принять меры для предотвращения специализированного обучения граждан КНДР по дисциплинам, которые будут способствовать развитию ядерной программы КНДР.

14 февраля Совет Безопасности ООН единогласно осудил ракетное испытание Пхеньяна, назвав его "серьезным нарушением" резолюций Совбеза ООН, пригрозив Северной Корее "дальнейшими серьезными мерами".

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