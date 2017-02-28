В Подмосковье госпитализирован актер Николай Караченцов - СМИ

Актер госпитализирован с ушибом головы после ДТП

Актер Николай Караченцов попал в ДТП в Подмосковье и был был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы области.

"Сегодня в 19:30 в поселке Загорянский на улице Пушкина на перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Караченцов, с грузовой "Газелью". В результате ДТП актер получил различные травмы и был направлен в больницу", - сообщили журналистам.

По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.

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