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В Подмосковье госпитализирован актер Николай Караченцов - СМИ

28.02.2017 00:02
Актер госпитализирован с ушибом головы после ДТП
В Подмосковье госпитализирован актер Николай Караченцов - СМИ
Николай Караченцов (фото - скриншот видео)

Актер Николай Караченцов попал в ДТП в Подмосковье и был был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы области.

"Сегодня в 19:30 в поселке Загорянский на улице Пушкина на перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Караченцов, с грузовой "Газелью". В результате ДТП актер получил различные травмы и был направлен в больницу", - сообщили журналистам.

По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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