Сенат США утвердил миллиардера Росса на пост министра торговли

Новый министр торговли может сыграть ключевую роль в плане Трампа по выходу из многосторонних торговых соглашений и замене их на двухсторонние

Американский миллиардер Уилбур Росс был утвержден Сенатом США на пост министра торговли. Об этом сообщает Reuters.

За его кандидатуру проголосовали 72 сенатора, против - 27.

Отмечается, что Росс подвергся критике со стороны некоторых демократов как еще один миллиардер в руководстве США.

Журналисты также сообщают, что новый министр торговли может сыграть ключевую роль в плане президента США Дональда Трампа по выходу из многосторонних торговых соглашений и замене их на двухсторонние.

Согласно рейтингу Forbes, состояние 79-летнего Росса составляет $2,9 млрд.

Росс был советником мэра Нью-Йорка Руди Джулиани по вопросам приватизации, а также консультировал президента Билла Клинтона касательно вопросов российско-американской торговли.

Во время президентской гонки 2016-го он принимал участие в кампании Трампа, занимаясь разработкой экономической программы республиканца.

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