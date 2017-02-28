Сенат США утвердил миллиардера Росса на пост министра торговли
Американский миллиардер Уилбур Росс был утвержден Сенатом США на пост министра торговли. Об этом сообщает Reuters.
За его кандидатуру проголосовали 72 сенатора, против - 27.
Отмечается, что Росс подвергся критике со стороны некоторых демократов как еще один миллиардер в руководстве США.
Журналисты также сообщают, что новый министр торговли может сыграть ключевую роль в плане президента США Дональда Трампа по выходу из многосторонних торговых соглашений и замене их на двухсторонние.
Согласно рейтингу Forbes, состояние 79-летнего Росса составляет $2,9 млрд.
Росс был советником мэра Нью-Йорка Руди Джулиани по вопросам приватизации, а также консультировал президента Билла Клинтона касательно вопросов российско-американской торговли.
Во время президентской гонки 2016-го он принимал участие в кампании Трампа, занимаясь разработкой экономической программы республиканца.
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