Министром торговли США Сенат утвердил "короля банкротства"

Большую часть жизни Росс был членом Демократической партии, но в 2016 году перешел к республиканцам и одним из первых поддержал кандидатуру Трампа

Сенат США большинством голосов утвердил 79-летнего миллиардера Уилбура Росса на пост главы министерства торговли. Эта кандидатура президента Дональда Трампа на пост в его правительстве не встретила ожесточенного сопротивления со стороны сенаторов-демократов, и в итоге за Росса было подано 72 голоса, против - 27, передает Би-би-си.

Уилбур Росс начинал финансистом в нью-йоркском офисе N M Rothschild & Sons и сделал себе имя в качестве консультанта по банкротствам, получив прозвище "король банкротств". В этом качестве в начале 1990-х он помог Дональду Трампу сохранить контроль над его тремя казино в Атлантик-Сити, когда часть инвесторов попыталась вытеснить будущего президента из этого бизнеса.

Свое состояние, которое журнал Forbes оценивает в 2,5 млрд долларов, Росс заработал, скупая активы обанкротившихся компаний, реструктурируя их и затем продавая с большой для себя выгодой.

Со студенческих лет Уилбур Росс был сторонником Демократической партии, входил в ее руководство, а при президенте Билле Клинтоне участвовал в работе совета директоров американо-российского фонда TUSRIF, учрежденного правительством США для осуществления частных инвестиций в российскую экономику.

Политические пристрастия Уилбура Росса поменялись в начале 2010-х годов. Он стал спонсировать кандидатов и организации Республиканской партии, поддержал Дональда Трампа на президентских выборах. вступил в партию и в ноябре 2016 года получил предложение от Трампа войти в новый кабинет министров.

В начале февраля Дональд Трамп публично обвинил конгрессменов-демократов в том, что правительство не может начать полноценно работать, так как сенат затягивает рассмотрение кандидатур.

В данный момент утверждения ожидают еще семь министров нового правительства.

Ранее сообщалось, что Трамп увеличит на $54 млрд расходы Вашингтона на оборону при формировании нового бюджета Соединенных Штатов.

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