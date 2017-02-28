Улицу с посольством РФ в США могут назвать в память о Немцове

Название "Немцов Плаза", считает сенатор Рубио, будет напоминать путинскому режиму и российскому народу, что диссидентов "нельзя заставить замолчать"

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект закона о переименовании части улицы в Вашингтоне, на которой расположено российское дипломатическое представительство. Участок с посольством предлагается назвать "Борис Немцов Плаза", говорится в сообщении на сайте сенатора.

Такое название, считает Рубио, будет служить постоянным напоминанием режиму российского лидера Владимира Путина и российскому народу о том, что "голоса диссидентов продолжают жить, а защитников свободы нельзя заставить замолчать".

"Это также привлечет внимание американцев к тому, что ущемления по-прежнему происходят в России. Каждый раз, глядя на уличный указатель или тысячи писем, которые приходят по адресу "Борис Немцов Плаза, 1", в Кремле будут совершенно ясно понимать, что запугивание и убийства оппозиционеров незамеченными не останутся", - говорится в заявлении сенатора.

27 февраля 2015 года на Большом Замоскворецком мосту в Москве, рядом с Кремлем, был застрелен российский оппозиционный политик Борис Немцов. По подозрению в убийстве политика были задержаны выходцы из Чечни. В РФ сейчас судят тех, кого режим считает исполнителями убийства.

В прошлом году Рубио соперничал с Дональдом Трампом в борьбе за право называться кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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