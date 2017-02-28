В Австралии задержан подозреваемый в разработке оружия для ИГ

По данным полиции, 42-летний мужчина давал советы ИГ по поводу создания ракет. Также он якобы сам пытался разработать систему оповещения об авиаударах

В Австралии полиция задержала мужчину, подозреваемого в консультировании боевиков экстремистской группировки Исламское государство в вопросе создания высокотехнологичного оружия, а также в разработке такового. Об этом сообщает служба Би-би-си.



Как сообщил австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл, 42-летний мужчина был задержан в городе Янг в штате Новый Южный Уэльс.



По словам премьера, арест не связан с тем, что ИГ планировало нападения на территории Австралии. Тернбулл заверил, что угрозы общественной безопасности в стране сейчас нет.



Глава правительства отметил, что задержанный консультировал джихадистов по поводу того, как создать собственные ракеты.



Руководитель федеральной полиции Эндрю Колвин уточнил, что подозреваемый в пособничестве террористам является гражданином Австралии.



Правоохранители заявляют, что мужчина действовал один. Он был электриком и через Интернет давал представителям ИГ советы об оружии, однако, как считают в полиции, не имел прямого опыта работы с ракетами или лазерными технологиями.



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По словам Колвина, австралиец пытался разработать лазерное устройство, которое позволяло бы боевикам заранее узнавать о воздушных атаках возглавляемой США коалиции. Глава полиции оценил исследования мужчины как сложные.



26 февраля 2017 года британский правозащитник Макс Хилл заявил, что Исламское государство планирует "беспорядочные нападения на мирных граждан" в Великобритании.



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