Репрессии в РФ: полиция обыскивает дом московской правозащитницы
28.02.2017 12:05
По предварительным данным, визит российских следователей по месту жительства Зои Светловой связан с ее деятельностью в организации "Открытая Россия"
Зоя Светлова (фото - facebook.com/zoiasvetova)
Сегодня утром, 28 февраля, силовики пришли с обыском в Москве к российской правозащитнице и журналисту The New Times Зое Световой. Об этом у себя в Facebook сообщил ее сын, журналист Тимофей Дзядко.
По словам Дзядко, у его родителей дома проводится обыск "по делу ЮКОСа и "Открытой России". Сейчас в доме у Световой находится следственная группа в количестве около десяти человек.
Светова сотрудничает с общественной организацией "Открытая Россия", учрежденной оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским и другими частными лицами.
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