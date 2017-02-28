Репрессии в РФ: полиция обыскивает дом московской правозащитницы

По предварительным данным, визит российских следователей по месту жительства Зои Светловой связан с ее деятельностью в организации "Открытая Россия"

Сегодня утром, 28 февраля, силовики пришли с обыском в Москве к российской правозащитнице и журналисту The New Times Зое Световой. Об этом у себя в Facebook сообщил ее сын, журналист Тимофей Дзядко.

По словам Дзядко, у его родителей дома проводится обыск "по делу ЮКОСа и "Открытой России". Сейчас в доме у Световой находится следственная группа в количестве около десяти человек.









Светова сотрудничает с общественной организацией "Открытая Россия", учрежденной оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским и другими частными лицами.

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