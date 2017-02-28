Отравившим Ким Чон Нама женщинам грозит смертная казнь: фото

Женщин обвиняют в том, что они распылили отравляющее вещество VX в лицо Ким Чона Нама, этот химикат обладает сильным нервно-паралитическим действием

Прокуратура Малайзии решила предъявить обвинения в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама двум женщинам, которые ранее были задержаны по этому делу, передает Би-би-си.

Если суд признает их вину, то женщин ждет смертная казнь, сообщил генеральный прокурор страны Мохамед Апанди Али.

Согласно следствию, женщин обвиняют в том, что они распылили отравляющее вещество VX в лицо Ким Чона Нама в аэропорту Малайзии. Этот химикат обладает сильным нервно-паралитическим действием.

На видеозаписи убийства, попавшем в СМИ, видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.

Малайзийские чиновники заявили, что Ким Чон Нам умер в муках в течение 15-20 минут после нападения.

Гражданка Индонезии Сити Айсия, задержанная по этому делу, утверждает, что ей заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США) якобы за участие в розыгрыше. По ее словам, ее попросили брызнуть в лицо Ким Чон Наму "детским маслом".





Гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг (сверху) и индонезийка Сити Айсия (фото - EPA)

Прокурор заявил, что пока власти не приняли решения в отношении гражданина Северной Кореи, который также был задержан по этому делу.

В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают десять человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.

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Ким Чон Нам был убит 13 февраля. Он был старшим единокровным братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В начале 2000-х годов он считался преемником Ким Чен Ира, однако после ссоры с отцом он был вынужден покинуть страну.

Ким Чон Нам критиковал существующий в Северной Корее режим, а также систему передачи власти в стране по наследству.

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