В России заявили о подготовке встречи Путина с Трампом

Конкретные даты неизвестны, но процесс подготовки запущен, сказал представитель МИД РФ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о начале подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, конкретные даты пока неизвестны, сообщает РИА Новости.

По словам Рябкова, этот вопрос обсуждался во время первой двусторонней встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Бонне.

"Хочу сразу сказать, что понимания относительно дат и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной", - сказал Рябков, выступая в Госдуме.

Представитель Украины в минской переговорной группе Евгений Марчук считает, для Петра Порошенко важно встретиться с Трампом раньше Путина.

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