В России заявили о подготовке встречи Путина с Трампом
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о начале подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, конкретные даты пока неизвестны, сообщает РИА Новости.
По словам Рябкова, этот вопрос обсуждался во время первой двусторонней встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Бонне.
"Хочу сразу сказать, что понимания относительно дат и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной", - сказал Рябков, выступая в Госдуме.
Представитель Украины в минской переговорной группе Евгений Марчук считает, для Петра Порошенко важно встретиться с Трампом раньше Путина.
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