Президент Молдовы продвигает закон, расширяющий его полномочия

Лидер Молдовы Игорь Додон сегодня представил законопроект, которым он наделяется дополнительными полномочиями для контроля работы парламента

Президент Молдовы Игорь Додон представил во вторник, 28 февраля, законопроект об изменении Конституции, который позволит расширить президентские полномочия. Об этом сообщает Newsmaker.

Как заявил глава государства на брифинге, ему необходимы дополнительные инструменты контроля над работой парламента. А кроме того, по его словам, большинство граждан Молдовы считают, что страна движется в неправильном направлении, и выступают за досрочные парламентские выборы.

По словам Додона, чтобы "добавить равновесия между всеми ветвями власти", нужно изменить 85 статью Конституции, касающуюся роспуска парламента.

В частности, он предложил дать возможность президенту распускать парламент после консультаций с парламентскими фракциями. Додон привел в пример Францию, где есть подобная практика.

Также Додон считает, что президент может распустить парламент, если за 12 месяцев он не исполнил желания народа, выраженные в консультативном референдуме, что практикуется в Румынии.



Третий вариант роспуска парламента и проведения досрочных выборов, по мнению Додона, возможен, если на республиканском референдуме об отставке президента граждане высказались против или его не признал Конституционный суд.

13 ноября 2016 года на выборах президента в Молдове, опередив проевропейского кандидата Майю Санду, победил прокремлевский кандидат от социалистов Игорь Додон. На следующий день в Кишиневе на акцию протеста вышли несколько сотен человек, несогласных с победой на президентских выборах ориентированного на РФ политика.

Додон ранее заявлял, что аннексированный Крым принадлежит государству-оккупанту России.

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