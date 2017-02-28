Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН по химоружию в Сирии

Резолюция предусматривала санкции против сирийских чиновников и организаций, которые могли быть причастны к проведению химических атак в стране

Россия и Китай применили вето при голосовании за резолюцию Совбеза ООН о введении санкций против правительства Сирии за применение химического оружия. Об этом сообщает Reuters.

Девять членов совета проголосовали "за", Боливия проголосовали "против", в то время как Египет, Эфиопия и Казахстан воздержались.

Решение нуждается в девяти голосах, но не может быть принято в случае вето со стороны США, Франции, России, Великобритании или Китая.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал проект резолюции как "совершенно неуместный".

Это было одним из первых столкновений в ООН между Россией и Соединенными Штатами после того как президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе, пообещав наладить более тесные связи с Москвой.

Проект резолюции предусматривал санкции против более двух десятков сирийских чиновников, организаций и компаний, которые могли быть причастны к проведению химических атак в стране.

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