Снайпер по ошибке открыл огонь на выступлении Олланда

Французский полицейский снайпер случайно выстрелил и ранил двух людей во время выступления президента Франсуа Олланда

Во Франции полицейский снайпер случайно открыл огонь и ранил двух человек во время выступления президента Франсуа Олланда. Об этом сообщает BBC.



Инцидент произошел в ходе выступления президента Франции во время открытия нового участка железной дороги в городе Вильоньон, на западе страны.

По данным местных СМИ, ранения получили официант и работник железной дороги. Травмы легкие и не угрожают жизни пострадавших, пишет издание.

Выстрел снайпера прервал речь Олланда на несколько минут, однако это не вызвало никакой паники у присутствующих, отмечает BBC. "Я надеюсь, ничего серьезного", - сказал Олланд и уточнил, не пострадал ли кто-нибудь.

Снайпер был расположен в специальном защитном блоке на крыше здания неподалеку от шатра, где выступал президент Франции. Власти уже начали расследование инцидента.

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