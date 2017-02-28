Сомали угрожает голод: объявлено чрезвычайное положение
Президент Сомали Мохамед Фармаджо объявил сегодня чрезвычайное положение из-за засухи. От нее страдают 6,2 миллиона человек, сообщает DW.
Отсутствие доступа к питьевой воде может вызвать распространение холеры, опасаются представители гуманитарных организаций.
"Мы не можем и не должны ждать", - заявил Фармаджо в обращении к международному сообществу, бизнесу и сомалийской диаспоре с просьбой помочь "избежать гуманитарной катастрофы".
Правительство Сомали возлагает ответственность за тяжелую ситуацию в значительной степени на исламистов из группировки Аш-Шабаб, военный конфликт с которой блокирует доступ гуманитарных организаций к целым регионам страны и привел к потере значительных объемов урожая.
Тем временем в столицу страны Могадишо уже прибыли тысячи голодных крестьян с детьми с признаками сильного недоедания.
Агентство напоминает, что в 2011-2012 годах от голода в Сомали погибли около 250 000 человек.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:23
-
18:43
-
18:13
-
17:20
-
16:21
Новости партнеров
- 108021
- 51600
- 41943
- 19472
- 18253