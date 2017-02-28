Сомали угрожает голод: объявлено чрезвычайное положение

В столицу страны Могадишо уже прибыли тысячи голодных крестьян с детьми с признаками сильного недоедания

Президент Сомали Мохамед Фармаджо объявил сегодня чрезвычайное положение из-за засухи. От нее страдают 6,2 миллиона человек, сообщает DW.

Отсутствие доступа к питьевой воде может вызвать распространение холеры, опасаются представители гуманитарных организаций.

"Мы не можем и не должны ждать", - заявил Фармаджо в обращении к международному сообществу, бизнесу и сомалийской диаспоре с просьбой помочь "избежать гуманитарной катастрофы".

Правительство Сомали возлагает ответственность за тяжелую ситуацию в значительной степени на исламистов из группировки Аш-Шабаб, военный конфликт с которой блокирует доступ гуманитарных организаций к целым регионам страны и привел к потере значительных объемов урожая.

Тем временем в столицу страны Могадишо уже прибыли тысячи голодных крестьян с детьми с признаками сильного недоедания.

Агентство напоминает, что в 2011-2012 годах от голода в Сомали погибли около 250 000 человек.

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