Взрыв на военной базе в Сербии: один человек погиб
01.03.2017 00:58
База находится вне жилых районов; там продолжается поиск еще троих пропавших
Фото: EPA
В Сербии в городе Крагуевац произошел взрыв на военной ремонтной базе. Об этом сообщает Reuters.
Один человек погиб, еще 25 получили ранения. Продолжается поиск еще троих человек.
Взрыв произошел в результате пожара на участке вывода боеприпасов из эксплуатации.
Ремонтная база существует в Крагуеваце с 1853 года. Она расположена за пределами жилых районов.
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