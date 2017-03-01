Взрыв на военной базе в Сербии: один человек погиб

База находится вне жилых районов; там продолжается поиск еще троих пропавших

В Сербии в городе Крагуевац произошел взрыв на военной ремонтной базе. Об этом сообщает Reuters.



Один человек погиб, еще 25 получили ранения. Продолжается поиск еще троих человек.



Взрыв произошел в результате пожара на участке вывода боеприпасов из эксплуатации.

Ремонтная база существует в Крагуеваце с 1853 года. Она расположена за пределами жилых районов.



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