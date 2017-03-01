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Взрыв на военной базе в Сербии: один человек погиб

01.03.2017 00:58
База находится вне жилых районов; там продолжается поиск еще троих пропавших
Взрыв на военной базе в Сербии: один человек погиб
Фото: EPA

В Сербии в городе Крагуевац произошел взрыв на военной ремонтной базе. Об этом сообщает Reuters.

Один человек погиб, еще 25 получили ранения. Продолжается поиск еще троих человек. 

Взрыв произошел в результате пожара на участке вывода боеприпасов из эксплуатации.  

Ремонтная база существует в Крагуеваце с 1853 года. Она расположена за пределами жилых районов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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