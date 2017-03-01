США отрицают планы о встрече Трампа и Путина - СМИ
01.03.2017 06:35
Источники американских СМИ заверили, что никакая подготовка к якобы встрече, о которой говорят в России, не ведется
Дональд Трамп (фото - EPA)
В США отрицают, что готовится встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников.
Никакой подготовки к якобы встрече нет.
28 февраля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о начале подготовки встречи президентов РФ и США. По его словам, даты еще нет, но практическая подготовка уже запущена.
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