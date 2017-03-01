Заявление демократов США: Трамп игнорирует угрозу со стороны РФ

Американские демократы обвинили президента США Дональда Трампа в игнорировании угрозы, исходящей от путинской России, и соответствующем снижении безопасности Америки. Об этом говорится в ответе Демократической партии на вчерашнее обращение Трампа к Конгрессу США, с которым выступил экс-губернатор Кентукки Стив Бешер, пишет со ссылкой на AFP агентство Голос Америки.

"Трамп игнорирует серьезные угрозы нашей нацбезопасности, исходящие от России, которая не является нашим другом, и при этом отстраняется от наших союзников, которые сражаются с нами бок о бок и являются нашими друзьями в опасном мире", - заявил он.

Такой подход президента США к проблеме "должен вызвать обеспокоенность у каждого свободолюбивого американца", говорится в заявлении демократов.

Как отметили в Демпартии, Трамп не упоминал о России или ее войне против Украины, когда обращался к Конгрессу, а лишь призвал к укреплению вооруженных сил США и подтвердил приверженность Вашингтона НАТО.

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28 февраля 2017 года протеже Трампа на главу национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что за Россией "нужно неусыпно следить".

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