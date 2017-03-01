Убийство брата Ына: суд обвиняет двоих женщин, им грозит казнь

Женщины повторили в суде свою версию того, что произошло: якобы они думали, что участвовали в съемках телепрограммы-розыгрыша пассажиров

Суд в Куала-Лумпуре, где в феврале был убит единокровный брат руководителя КНДР Ким Чен Ына, предъявил двоим женщинам обвинение в этом преступлении. Об этом пишет агентство Reuters.

Как считает следствие, приблизившись сзади к Ким Чон Наму в аэропорту, 25-летняя индонезийка Сити Аиша и 28-летняя вьетнамка Зоан Тхи Хыонг нанесли ему на лицо жидкость с фосфороорганическим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия VХ, после чего тот скончался по пути в больницу.

В случае доказательства вины женщинам грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Женщины повторили свою версию инцидента: якобы они думали, что участвуют в съемках телепрограммы-розыгрыша пассажиров. Аиша заявила, что за "участие" получила гонорар, эквивалентный 85 евро.

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