Убийство брата Ына: суд обвиняет двоих женщин, им грозит казнь
Суд в Куала-Лумпуре, где в феврале был убит единокровный брат руководителя КНДР Ким Чен Ына, предъявил двоим женщинам обвинение в этом преступлении. Об этом пишет агентство Reuters.
Как считает следствие, приблизившись сзади к Ким Чон Наму в аэропорту, 25-летняя индонезийка Сити Аиша и 28-летняя вьетнамка Зоан Тхи Хыонг нанесли ему на лицо жидкость с фосфороорганическим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия VХ, после чего тот скончался по пути в больницу.
В случае доказательства вины женщинам грозит высшая мера наказания - смертная казнь.
Женщины повторили свою версию инцидента: якобы они думали, что участвуют в съемках телепрограммы-розыгрыша пассажиров. Аиша заявила, что за "участие" получила гонорар, эквивалентный 85 евро.
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13 февраля старший брат руководителя КНДР Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура: ему на голову набросили пропитанный ядом платок. В убийстве якобы участвовали две женщины - одна отвлекла внимание Нама, а другая в это время сзади набросила ему на лицо отравленный платок. Их следователи задержали сразу, позднее в полиции сообщили о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. В список подозреваемых также попали северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР.
Химическое вещество, которое использовали для убийства Нама, идентифицировали как нервно-паралитический газ.
Ким Чен Нам являлся старшим сыном экс-руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери. В 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.
Данные о насильственной смерти Нама и о причастности Северной Кореи к его гибели были подвергнуты в заявлении официального Пхеньяна резкой критике и названы "дикими слухами". Пхеньян официально не признал идентификации личности убитого, проведенной властями Малайзии, и называет его "гражданином КНДР с дипломатическим паспортом".
27 февраля 2017 года Южная Корея обнародовала имена тех граждан КНДР, кого следствие подозревает в организации убийства Ким Чон Нама: в списке - чиновники спецслужб и МИД Северной Кореи. Позднее стало известно, что власти РФ отказали Сеулу в запросе на задержание подозреваемых.
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