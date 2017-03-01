В Австрии хотят ограничить права для просителей убежища

Австрийское представительство Верховного комиссара ООН по делам беженцев раскритиковало законодательную инициативу

Правящая коалиция Австрии готовит закон, который позволит отказывать в предоставлении жилья просителям убежища, чьи прошения были отклонены. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

"(Искатели убежища, - ред.) ничего не получат от австрийского государства, если они не имеют права здесь быть. Или это так трудно понять?" - заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.

Он отметил, что четыре тысячи беженцев, которые должны покинуть страну, продолжают получать бесплатные услуги от государства. С принятием нового закона этих людей смогут оштрафовать на сумму от 5 тысяч до 15 тысяч евро.

Местное представительство Верховного комиссара ООН по делам беженцев раскритиковало законодательную инициативу как "очень сомнительную" и призвал законодателей хорошо обдумать ее перед голосованием.

Сейчас искатели убежища получают в Австрии бесплатное жилье, еду, медицинскую помощь, а также ежемесячно 40 евро на карманные расходы. Новый закон, если будет поддержан парламентом, станет частью целого пакета законодательных изменений, среди которых в том числе и введение штрафов (до 5000 евро) и лишения свободы (до трех недель) для беженцев, подавших о себе ложные сведения. В 2015 году Австрия приняла около 90 тысяч искателей убежища.

22 февраля сообщалось, что власти Австрии обвинили 27-летнего просителя убежища из Сирии в "убийствах на почве терроризма".

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