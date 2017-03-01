В Кабуле талибы устроили серию терактов, атаки продолжаются - СМИ

В результате атак погиб человек, не менее 35 человек получили ранения

Боевики исламистского движения Талибан утверждают, что за серией сегодняшних терактов в афганской столице стоит их организация. Об этом со ссылкой на сообщения местных СМИ пишет агентство Reuters.

"Афганские талибы заявили, что в среду в Кабуле они атаковали штаб-квартиру полиции, военные объекты и здание разведки", - говорится в сообщении.

В здание разведки вошли двое джихадистов, один из которых взорвал на себе пояс смертника, а второго успел застрелить офицер.

Правоохранители сообщают, что атаки на различные объекты в столице продолжаются и отмечаются в двух районах города.

Сразу после взрывов в некоторых районах города произошла перестрелка между полицейскими и нападавшими. Стреляли у штаб-квартиры полиции недалеко от школы военной подготовки. Один из боевиков забаррикадировался в помещении отдела полиции.

В результате терактов погиб человек, не менее 35 человек получили ранения, сообщает афганский Минздрав.

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Боевики движения Талибан руководили Афганистаном в 1996-2001 годах. В этот период они ввели жестокую исламистскую диктатуру и позволили Осаме бен Ладену разместить в стране базы террористической организации Аль-Каида. После терактов в США 11 сентября 2001 года в Афганистане была проведена американская военная операция, в результате которой талибы лишились контроля над большей частью страны, но продолжают контролировать обширные территории.

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