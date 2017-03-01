Фийон не намерен покидать президентскую гонку во Франции

Франсуа Фийон заявил, что ему и его жене Пенелопt пришла повестка на допрос в связи со скандалом о фиктивных рабочих местах

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии Республиканцы Франсуа Фийон заявил, что ему и его жене Пенелопt пришла повестка на допрос в связи со скандалом о фиктивных рабочих местах, передает Би-би-си.

По информации французских СМИ, после допроса Фийону могут официально предъявить обвинение. Он должен явиться в судебно-прокурорские органы 15 марта.

Фийон на срочной конференции заявил, что обвинения против него политически мотивированы, а он не собирается покидать президентскую кампанию.

"Я не сдамся. Я не выйду из гонки. Я буду бороться до конца", - заявил он.

Бывший премьер-министр Франсуа Фийон до недавнего времени считался фаворитом президентской гонки, однако на фоне скандала с расследованием откатился на третье место.

Согласно последним данным опросов общественного мнения, за кандидата от крайне правых Марин Ле Пен готовы проголосовать 25% избирателей, за левоцентриста Эммануэля Маркона - 24%, а за Франсуа Фийона - 21%.

При этом если во второй тур президентских выборов выйдут Франсуа Фийон и Марин Ле Пен, то Фийон одержит победу с перевесом 60% на 40% голосов.

Если же соперником Ле Пен во втором туре станет Макрон, то он победит с перевесом 63% против 37%, свидетельствуют данные социологических опросов.

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6 января 2017 года сообщалось, что финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона Пенелопы Кларк в качестве парламентского ассистента мужа: супруга кандидата в президенты якобы годами получала большие суммы средств на фиктивном рабочем месте.

Позже прокуроры расширили расследование, включив в него выплаты двум детям Фийона.

Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

14 февраля сообщалось, что коррупционный скандал вокруг заставил Фийона его коллег по партии Республиканцы говорить об угрозе срыва избирательной кампании политика.

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