Сирийская армия отбила у ИГ цитадель Пальмиры - Reuters

Сирийские войска взяли под свой контроль также современный дворцовый комплекс, который находится на юго-западе Пальмиры

Сирийские правительственные войска и их союзники отбили у боевиков террористической организации Исламское государство историческую цитадель Пальмиры. Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание сообщает, что подконтрольные Башару аль-Асаду силы взяли под свой контроль также современный дворцовый комплекс, который находится на юго-западе города.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска подошли к окраинам города Пальмира и готовят операцию по вытеснению боевиков ИГ.

21 января сообщалось, что джихадисты ИГ взорвали еще несколько памятников древней культуры времен Римской империи в Пальмире. В частности, боевики уничтожили знаменитый Тетракионион и фасадную часть Римского театра - того самого, в котором накануне были совершены массовые казни.

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности, расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом. В настоящее время на месте Пальмиры - сирийская деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Вдоль главной улицы древнего города располагаются колоннады и монументальные арки.

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