Сенат утвердил министра внутренних дел США

Кандидатуру Райана Зинка поддержали 68 законодателей, в том числе представители демократического лагеря. Против выступил 31 сенатор

Верхняя палата Конгресса США, находящаяся под контролем республиканцев, утвердила на должность министра внутренних дел в администрации Дональда Трампа конгрессмена от штата Монтана Райана Зинка. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Кандидатуру Зинка поддержали 68 законодателей, в том числе представители демократического лагеря. Против выступил 31 сенатор.

Для окончательного утверждения Зинка в должности соответствующий указ должен подписать президент Трамп, а сам кандидат - принести присягу, после чего он вступает в официальные полномочия.

Министерство внутренних дел США отвечает за управление федеральными землями и использование природных ресурсов. Кроме того, министерство занимается вопросами коренных народов США, в том числе индейцев.

Райану Зинку 55 лет, он бывший спецназовец, воевавший в Ираке, имеет две награды за боевые миссии.

Ранее представитель президентского штаба Джейсон Миллер так охарактеризовал Зинка: "Конгрессмен Зинк выступает за энергетическую независимость США. Он поддерживает всеобъемлещую энергетическую политику, которая предусматривает использование возобновляемых источников энергии, ископаемых и альтернативных источников".

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