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В ЕС раскритиковали декриминализацию домашнего насилия в РФ

02.03.2017 03:37
По словам еврокомиссара по вопросам юстиции, домашнему насилию не может быть оправданий и его декриминализация - это "шаг назад"
В ЕС раскритиковали декриминализацию домашнего насилия в РФ
Фото: pixabay.com

Недавние действия России стали негативным сигналом о выполнении страной обязательств по борьбе с насилием в отношении женщин и детей. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова и призвала Москву отменить закон о декримининализации семейных побоев, передает Deutsche Welle.

"Домашнему насилию не может быть никаких оправданий", - подчеркнула она. 

Декриминализацию побоев в России Юрова назвала "шагом назад". 

Еврокомиссар также отметила, что этот закон противоречит международным обязательствам России. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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