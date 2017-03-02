В ЕС раскритиковали декриминализацию домашнего насилия в РФ

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции, домашнему насилию не может быть оправданий и его декриминализация - это "шаг назад"

Недавние действия России стали негативным сигналом о выполнении страной обязательств по борьбе с насилием в отношении женщин и детей. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова и призвала Москву отменить закон о декримининализации семейных побоев, передает Deutsche Welle.

"Домашнему насилию не может быть никаких оправданий", - подчеркнула она.

Декриминализацию побоев в России Юрова назвала "шагом назад".

Еврокомиссар также отметила, что этот закон противоречит международным обязательствам России.

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