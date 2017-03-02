Facebook создал алгоритм для выявления склонных к суициду

Искусственный интеллект будет выявлять "тревожные звонки" в публикациях пользователей и комментариях к ним

Социальная сеть Facebook начала использовать алгоритм, вычисляющий по постам пользователей людей, которые находятся под угрозой суицида. Об этом сообщает BBC.

Искусственный интеллект будет выявлять "тревожные звонки" в публикациях пользователей и комментариях к ним. Алгоритм будет искать в них воспоминания о боли, печали, а в комментариях к ним - фразы: "Ты в порядке?" или "Я за тебя волнуюсь".

Как отметил представитель службы "телефон доверия", такой шаг был "не только полезным, но и необходимым".

На сегодняшний день алгоритм был протестирован только в США.

Основатель социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что подобный алгоритм будет использоваться также для вычисления террористов.

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