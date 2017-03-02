Польша выступила против положений ЕС по ограничению выбросов CO2

Польша опасается, что в случае, если меры по снижению выбросов углекислого газа будут предприняты, цены на энергоносители вырастут

Фото: ЕРА





Решение было принято 28 февраля на встрече министров окружающей среды ЕС в Брюсселе. Речь идет об изменениях в системе разрешений на выбросы СО2. Польша опасается, что в случае, если подобные меры будут предприняты, цены на энергоносители вырастут.



Министр окружающей среды Ян Шишко отметил, что Польша не могла поддержать подобные положения.



"Это разрушает энергетическую безопасность Польши и блокирует польские энергоносители, такие как уголь. Я также хочу отметить, что процедурные вопросы оказались весьма сомнительными не только с нашей точки зрения, но и по мнению всей группы стран, которые выступают против принятого решения", - сказал министр.

В октябре 2016 года Всемирная метеорологическая организация сообщила , что уровень содержания углекислого газа в атмосфере нашей планеты в 2015 году впервые за время наблюдений достиг критической отметки в 400 частей на миллион.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Девять стран, включая Польшу, выступают против общих положений Европейского Союза, целью которых является снижение выбросов углекислого газа. Об этом сообщает Радио Польша Решение было принято 28 февраля на встрече министров окружающей среды ЕС в Брюсселе. Речь идет об изменениях в системе разрешений на выбросы СО2. Польша опасается, что в случае, если подобные меры будут предприняты, цены на энергоносители вырастут.Министр окружающей среды Ян Шишко отметил, что Польша не могла поддержать подобные положения."Это разрушает энергетическую безопасность Польши и блокирует польские энергоносители, такие как уголь. Я также хочу отметить, что процедурные вопросы оказались весьма сомнительными не только с нашей точки зрения, но и по мнению всей группы стран, которые выступают против принятого решения", - сказал министр.

ЛIГАБiзнесIнформ

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