Смоленская катастрофа: СВК заявляет о халатности расследования

Руководство польской Службы военной контрразведки собирается уведомить прокуратуру о халатности прежнего руководства расследования

Руководство польской Службы военной контрразведки в ближайшем будущем уведомит прокуратуру о халатности прежнего руководства расследования Смоленской катастрофе. Об этом сообщил нынешний глава СВК Петр Бончек, передает Радио Польша.

В качестве примера небрежной работы Службы военной контрразведки накануне Смоленской катастрофы Бончек упомянул инцидент, когда было проигнорировано сообщение о возможном угоне самолета в одном из аэропортов ЕС.

"Это сообщение было получено вечером 9 апреля и было полностью проигнорировано. Документ отправили на полку, никто им не занимался", - сказал глава Службы военной контрразведки.

Бончек также подчеркнул, что это не единственные нарушения со стороны предыдущего руководства СВК.

10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс PLF 101 по маршруту Варшава-Смоленск, но при посадке на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился.

15 ноября 2016 года в ходе расследования в Кракове провели эксгумацию тел Леха Качиньского и его жены.

10 декабря в ходе эксгумации было обнаружено, что в одной из могил перепутаны тела.

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