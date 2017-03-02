Виновники конфуза с Оскарами больше не появятся на церемонии
Американская киноакадемия больше не будет сотрудничать с виновниками путаницы с конвертами на церемонии вручения кинопремий Оскар, объявила президент организации Шерил Бун Айзекс. Об этом сообщает Би-би-си.
Виновниками путаницы стали сотрудники PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллинан и Марта Руиз.
Сотрудничество с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers, ответственной за подсчет голосов и подготовку конвертов с именами победителей, также находится под вопросом, подчеркнула Айзекс.
Лучшим фильмом прошлого года по версии Американской академии кинематографических искусств и наук стал фильм "Лунный свет".
При оглашении победителя в этой номинации произошла ошибка - сначала огласили фильм "Ла-Ла Лэнд". Когда на сцену вышла вся команда и уже получила статуэтку, оказалось, что произошла ошибка.
Актер Уоррен Битти объяснил, что ему дали конверт с номинацией "Лучшая актриса", в которой победила Эмма Стоун из "Ла-Ла Лэнд", и он назвал именно этот фильм.
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